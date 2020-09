Mehr als eine halbe Million Menschen sind an der US-Westküste auf der Flucht vor den verheerenden Waldbränden. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter....

Der Druck der Demokratiebewegung in Belarus auf den umstrittenen Machthaber Alexander Lukaschenko lässt nicht nach. Die Menschen bereiten sich trotz Verboten...

London Aus Furcht vor einer zweiten Coronawelle werden in England Versammlungen mit mehr als sechs Menschen bis auf Weiteres untersagt. Bislang dürfen sich noch...

Fahrer flüchtet und löst Tankstellenbrand aus Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in einer Tankstelle bei Wiesbaden in eine Zapfsäule gerast. Der Wagen fing sofort Feuer, sechs Menschen wurden...

