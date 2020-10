06.10.2020 ( vor 4 Tagen )



ist in die USA gereist und kann nicht an den "DSDS"-Aufzeichnungen teilnehmen. Dieter Bohlen findet dafür klare Worte. Michael Wendler ist in die USA gereist und kann nicht an den "DSDS"-Aufzeichnungen teilnehmen. Dieter Bohlen findet dafür klare Worte. 👓 Vollständige Meldung