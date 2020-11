27.10.2020 ( vor 1 Woche )



Netflix hat mit "ÜberWeihnachten" vor einiger Zeit eine neue dreiteilige Miniserie angekündigt, die Ende November beim Streaming-Anbieter an den Start gehen wird. Comedian Luke Mockridge wird dabei erstmals in einer fiktionalen Rolle zu sehen sein. Auf welche neuen Filme und Serien sich Abonnenten bei Netflix im November sonst noch freuen dürfen, erfahren Sie im Video.