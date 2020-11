16.11.2020 ( vor 5 Stunden )



Taschenrechner-Apps für Android sind nicht gerade selten, doch kaum ein Rechner bündelt so viele Funktionen in einer übersichtlichen Oberfläche wie der NT Calculator. Für kurze Zeit gibt es die Vollversion der Android-App im Wert von 2,69 Euro gratis. Eine spannende Alternative sehen Sie im Video. Taschenrechner-Apps für Android sind nicht gerade selten, doch kaum ein Rechner bündelt so viele Funktionen in einer übersichtlichen Oberfläche wie der NT Calculator. Für kurze Zeit gibt es die Vollversion der Android-App im Wert von 2,69 Euro gratis. Eine spannende Alternative sehen Sie im Video. 👓 Vollständige Meldung