Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 5 Tagen



Sarah Connor & Co.: SIE sind im „The Voice“-Finale dabei 01:10 Das Finale von „The Voice of Germany“ steht an und die Zuschauer dürfen sich auf geballte Star-Power freuen, unter anderem mit Sarah Connor und einigen weiteren bekannten Musikern. Die Finalisten bekommen nämlich hier von ihnen tatkräftige Unterstützung.