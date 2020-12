21.12.2020 ( vor 1 Woche )



Die EU-weite Arzneimittelbehörde EMA hat am Montagnachmittag in Amsterdan eine bedingte Zulassung des Biontech -Impfstoffs gegen das Coronavirus empfohlen.