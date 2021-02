Chris_E RT @ZeitW: Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen. Läuft im besten Deutschland was jemals gab !?🤔 vor 6 Minuten The Realist II RT @ZeitW: Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen. Läuft im besten Deutschland was jemals gab !?🤔 vor 11 Minuten Mari RT @ZeitW: Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen. Läuft im besten Deutschland was jemals gab !?🤔 vor 13 Minuten Jack Russel RT @ZeitW: Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen. Läuft im besten Deutschland was jemals gab !?🤔 vor 23 Minuten Prost Mahlzeit RT @stern_panorama: News von heute: Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen – und ist zurück in schwarzen Zahlen https://t.co/A6G0aYw2ev vor 24 Minuten Dewezet Siemens Energy will 7800 Stellen abbauen https://t.co/4akbi1XBhe vor 25 Minuten