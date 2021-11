Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo buzzern um die besten Talente in der Jubiläums-Staffel von "The Voice Kids" in SAT.1 SAT.1: Unterföhring (ots) - Lena is back! "Macht Euch ready, denn ich bin zurück! Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je", freut sich Lena Meyer-Landrut...

Presseportal vor 5 Tagen - Pressemitteilungen





Walter: "Irgendwann ist auch der Kopf müde" Das siebte Remis war am Samstagabend für den HSV gegen Kiel zu wenig. Aber, wie die Hamburger ehrlich zugaben, hatten sie auch nicht mehr verdient. Trainer Tim...

kicker vor 6 Tagen - Sport