10.11.2021 ( vor 7 Stunden )



In Osteuropa wird es Winter. Der Schnee erreicht Georgien und die Türkei. Und auch in Mitteleuropa sollten wir uns auf einen kalten Dezember einstellen. Die meisten Klimamodelle zeigen, dass es schnell kalt wird in diesem Jahr. Und die Kälte bleibt. 👓 Vollständige Meldung