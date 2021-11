17.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Wenn Freunde und Familie zu Besuch sind, wollen alle nur das Eine: in Ihr WLAN. Doch das sollten Sie aus Sicherheitsgründen nicht erlauben. Anstatt aber Ihre Gäste vor den Kopf zu stoßen, lotsen Sie sie am besten in ein Gast-WLAN, das nur für Besucher bestimmt ist. FritzBoxen machen das besonders einfach möglich. So gehen Sie dabei vor. 👓 Vollständige Meldung