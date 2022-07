Amazon zieht die Preise für seine Premium-Mitgliedschaften an. Auch in Deutschland müssen Kundinnen und Kunden mit Prime-Abo künftig draufzahlen. Wir verraten...

Auch beim Süßwarenhersteller Haribo steigen die Preise. Goldbären und Co. werden wegen steigender Produktionskosten künftig deutlich mehr kosten....

Kritik an Tankrabatt: Verbraucherschützer fordern 29-Euro-Ticket sofort Ende August läuft das 9-Euro-Ticket aus, für viele Menschen in Deutschland werden dann die Fahrten mit Bus und Bahn wieder deutlich teurer....

n-tv.de vor 13 Stunden - Welt Auch berichtet bei • CHIP Online