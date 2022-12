23.11.2022 ( vor 1 Woche )

Bei CHIP müssen Sie nicht bis zur Bescherung an Weihnachten warten, denn schon am 1. Dezember geht es wieder los: Unser Download- Adventskalender bietet Ihnen kostenlose Vollversionen, E-Books, Spiele und Apps im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Wer nichts davon verpassen will, sollte täglich hereinschauen.