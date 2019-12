10.12.2019 ( vor 1 Woche )



Die Landeskriminalämter stufen den Fall Lübcke und den Anschlag in Halle öffentlich als rechte Taten ein. Und einen Dreifachmord von 2003 in NRW. 👓 Vollständige Meldung