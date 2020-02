Pünktchen RT @SZ: EXKLUSIV: Thea Dorn wird neue Moderatorin des Literarischen Quartetts im @ZDF. Aber kann man wirklich noch vier Leute in einen Halb… vor 10 Stunden Lila K. Rotten "kann man wirklich noch vier Leute in einen Halbkreis setzen, über Romane reden lassen - und glauben, das reicht?"… https://t.co/BMbALA2c4j vor 21 Stunden Dina "Literarisches Quartett" nur noch mit Thea Dorn https://t.co/EZgMcye1a8 vor 23 Stunden DocHock RT @SZ_Medien: EXKLUSIV: Thea Dorn wird neue Moderatorin des Literarischen Quartetts im @ZDF. Aber kann man wirklich noch vier Leute in ein… vor 1 Tag News-Blog “Literarisches Quartett” nur noch mit Thea Dorn https://t.co/8Nu9ADhSsm https://t.co/WwRvtYk6QD vor 2 Tagen Deutsches Literaturarchiv Marbach RT @SZ: EXKLUSIV: Thea Dorn wird neue Moderatorin des Literarischen Quartetts im @ZDF. Aber kann man wirklich noch vier Leute in einen Halb… vor 2 Tagen