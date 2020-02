taz bewegung RT @taz_berlin: Zwei Aktivistinnen besetzen am Montagvormittag mehrere Bäume in dem Waldstück bei Grünheide, das Tesla für seine Fabrik rod… vor 1 Stunde NeueHeimatMitte - IG HAB Nachbarschafts Initiative RT @taz_berlin: Zwei Aktivistinnen besetzen am Montagvormittag mehrere Bäume in dem Waldstück bei Grünheide, das Tesla für seine Fabrik rod… vor 4 Stunden Landvermesser RT @taz_berlin: Zwei Aktivistinnen besetzen am Montagvormittag mehrere Bäume in dem Waldstück bei Grünheide, das Tesla für seine Fabrik rod… vor 5 Stunden taz berlin Zwei Aktivistinnen besetzen am Montagvormittag mehrere Bäume in dem Waldstück bei Grünheide, das Tesla für seine Fa… https://t.co/JMjT8LTcLz vor 5 Stunden Tom Hansen - Säbelzahnfledermäuse umschwirren mich Ergänzung: Die Aktion der beiden Aktivistinnen dürfte inzwischen schon final beendet sein. https://t.co/4IHicexOCY vor 5 Stunden