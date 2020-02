@SWPde_bot Angriffe auf Moscheen geplant: Bericht: Spitzel in der mutmaßlich rechten Terrorgruppe https://t.co/guc4WTh8mK vor 4 Stunden PNR24 Angriffe auf Moscheen geplant: Bericht: Behörden hatten Spizel in mutmaßlicher Terrorzelle https://t.co/zmiiar9IY6 https://t.co/VosmtZodXw vor 5 Stunden @SWPde_bot Angriffe auf Moscheen geplant: Bericht: Behörden hatten Spizel in mutmaßlicher Terrorzelle https://t.co/ENVe9gYYfT vor 5 Stunden