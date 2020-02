18.02.2020 ( vor 4 Stunden )

In der CDU wird debattiert, wer den Chefposten übernehmen soll, nun taucht ein weiterer Name auf: Norbert Röttgen wird ebenfalls kandidieren. Der Politiker erklärte seinen Schritt nun offiziell. Der frühere Bundesumweltminister und heutige Außenpolitiker Norbert Röttgen will neuer CDU-Vorsitzender werden. Der 54-Jährige habe seine Kandidatur in einem Schreiben an die scheidende Parteichefin Ann...