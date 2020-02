18.02.2020 ( vor 1 Tag )

Ein Mann in Prag hat es offenbar auf Frauen abgesehen. Er schneidet ihnen in der Straßenbahn heimlich die Haare ab. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen – mit dem Bild einer Überwachungskamera. In Straßenbahnen der tschechischen Hauptstadt und Touristenhochburg Prag ist ein Unbekannter unterwegs, der Frauen von hinten ihre langen Haare abschneidet. Bisher wurden der Polizei fünf solche Fälle an...