Der verheerende Wohnungsbrand in Grimma am Montag hat ein weiteres Todesopfer gefordert und damit beinahe eine ganze Familie ausgelöscht. Der überlebende 12-Jährige ist vorerst bei seinen Großeltern. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimma (Landkreis Leipziger Land) hat ein drittes Todesopfer gefordert. Ein sieben Jahre alter Junge sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Leipz...