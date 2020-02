23.02.2020 ( vor 17 Stunden )



Kumulieren oder panaschieren? Prognosehelfer an einer Grundschule in Altona befragen jeden vierten Wähler für die Kumulieren oder panaschieren? Prognosehelfer an einer Grundschule in Altona befragen jeden vierten Wähler für die Hochrechnung 👓 Vollständige Meldung