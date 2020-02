23.02.2020 ( vor 17 Stunden )

Die Thüringer Linke -Chefin Susanne Hennig-Wellsow sieht in den Wahlverlusten von CDU, FDP und AfD bei der Hamburger Bürgerschaftswahl einen Denkzettel für das politische Debakel in Thüringen. "Der Tabubruch des 5. Februars schlägt bis Hamburg durch", sagte Hennig-Welsow in Erfurt. Die Anfang Februar