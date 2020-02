Rigomar Troy Hamburg Wahl...Klimahysterie wirkt .. und immer diese Projektionen . Irrungen und Wirrungen auch in der Wählerscha… https://t.co/5qebTzYPKJ vor 8 Minuten Deutschland.de RT @SZ: Die SPD verliert, bleibt aber deutlich stärkste Kraft vor Grünen, CDU und Linkspartei. FDP und AfD schaffen knapp den Wiedereinzug… vor 13 Minuten Hans The German RT @SZ_TopNews: Die SPD verliert, bleibt aber deutlich stärkste Kraft vor Grünen, CDU und Linkspartei. FDP und AfD schaffen knapp den Wiede… vor 14 Minuten Rudi K. RT @SZ: Die SPD verliert, bleibt aber deutlich stärkste Kraft vor Grünen, CDU und Linkspartei. FDP und AfD schaffen knapp den Wiedereinzug… vor 15 Minuten Gerald Die FDP muss noch zittern. Erst am Abend soll es endgültige Klarheit geben. Dann wird mit dem vorläufigen amtlichen… https://t.co/0qbxN9lIZw vor 21 Minuten Hans The German RT @SZ: Die SPD verliert, bleibt aber deutlich stärkste Kraft vor Grünen, CDU und Linkspartei. FDP und AfD schaffen knapp den Wiedereinzug… vor 29 Minuten