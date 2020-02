24.02.2020 ( vor 3 Stunden )



In Berlin wird mit Grundstücken spekuliert, was den Bau bezahlbarer Wohnungen blockiert. Der Regierende Bürgermeister will deshalb Gewinne abschöpfen. In Berlin wird mit Grundstücken spekuliert, was den Bau bezahlbarer Wohnungen blockiert. Der Regierende Bürgermeister will deshalb Gewinne abschöpfen. 👓 Vollständige Meldung