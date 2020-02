26.02.2020 ( vor 3 Stunden )



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in der diesjährigen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in der diesjährigen Fastenzeit auf Alkohol, Fleisch und - "sehr schwer" - Schokolade verzichten. "Danach freue ich mich auf Wurstgulasch", twitterte die 45 Jahre alte Regierungschefin am Mittwoch. Am Aschermittwoch nach den Faschingstagen beginnt für C 👓 Vollständige Meldung