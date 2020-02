26.02.2020 ( vor 8 Stunden )



In NRW wurden zwei weitere Infizierte festgestellt. Der In NRW wurden zwei weitere Infizierte festgestellt. Der Coronavirus -Krisenstab in dem Bundesland hat nun alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung gebeten, sich zu melden. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland gibt es sieben neue Coronavirus- Fälle : vier in Württemberg, zwei in Nordrhein-Westfalen 👓 Vollständige Meldung