27.02.2020 ( vor 1 Woche )



Donald Trump gerät für seinen Umgang mit der Coronavirus-Krise in die Kritik – und versucht in einem seltenen Auftritt das Land zu beruhigen. Er weiß: Es geht auch um seine Wiederwahl. Jetzt grassiert auch in den USA die Furcht vor dem Coronavirus. Bislang sind gerade einmal 60 Krankheitsfälle im Land bekannt, nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Amerikaner daran gestorben. Doch die vergangen... 👓 Vollständige Meldung