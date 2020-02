27.02.2020 ( vor 5 Stunden )

Berlin (dpa) - Nach mindestens zehn neuen Coronavirus -Nachweisen in Deutschland erwarten Experten weitere Fälle von Sars-CoV-2. In mehreren Bundesländern wird intensiv nach möglichen Infizierten gesucht. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona- Epidemie in Deutschland", sagte Gesundheitsminister Jen