Forscher haben 390 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt eine gigantische Explosion gemessen. Zuerst wollten sie nicht an einen Explosion glaube – sie war einfach zu groß. In einer weit entfernten Galaxie haben Astronomen die größte bislang bekannte Explosion im Universum registriert. Ausgangsort ist ein supermassereiches Schwarzes Loch im Galaxienhaufen Ophiuchus in etwa 390 Millionen Lic... 👓 Vollständige Meldung