01.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Berlin (dpa) - Schauspieler Wotan Wilke Möhring ("Das perfekte Geheimnis") und seine Freundin haben sich getrennt. Das bestätigte seine Managerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, zuerst hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Der Star aus dem Hamburger "Tatort" und seine Partnerin war Berlin (dpa) - Schauspieler Wotan Wilke Möhring ("Das perfekte Geheimnis") und seine Freundin haben sich getrennt. Das bestätigte seine Managerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, zuerst hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Der Star aus dem Hamburger "Tatort" und seine Partnerin war 👓 Vollständige Meldung