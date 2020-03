01.03.2020 ( vor 5 Stunden )

Die türkischen Grenzen zur EU sind offen, Griechenland verstärkt die Sicherheit . Vorwürfe richtet die Regierung gen Ankara. Die Flüchtlingsbewegung gründe in einer Desinformationskampagne. Nach der Öffnung der türkischen Grenzen für Flüchtlinge in Richtung EU sind mehr als 13.000 Migranten an der Grenze zu Griechenland angekommen. Tausende Migranten, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, ...