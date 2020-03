02.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Zum elften Mal treffen sich Politik und Zivilgesellschaft, um über Zuwanderung und Integration zu beraten. Doch in diesem Jahr steht der Gipfel im Zeichen des rechten Terrors und der Zum elften Mal treffen sich Politik und Zivilgesellschaft, um über Zuwanderung und Integration zu beraten. Doch in diesem Jahr steht der Gipfel im Zeichen des rechten Terrors und der Krise an der türkischen Grenze . Die rechtsextremen Anschläge der vergangenen Monate haben den Integrationsgipfel im K 👓 Vollständige Meldung