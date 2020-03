03.03.2020 ( vor 1 Tag )



Bei einer spektakulären Bergungsaktion hat am Dienstag ein Lastenhubschrauber in Velbert einen nicht mehr flugfähigen anderen Hubschrauber von einer Wiese geholt. Der fünfsitzige Schulungshubschrauber der Bundespolizei hatte zuvor wegen technischer Probleme landen müssen, wie die Feuerwehr mitteilte