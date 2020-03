04.03.2020 ( vor 10 Stunden )

Beim " Super Tuesday " in den USA schließen langsam die Wahllokale. In mehreren Bundesstaaten gibt es erste Ergebnisse. Ex-Vizepräsident Joe Biden holt wichtige Siege. Alle Infos im Newsblog. Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Demokraten, am sogenannten "Super Tuesday", liegt Ex-Vizepräsident Joe Biden Prognosen zufolge bisher vor seinem Konkurrenten, dem linken Senator Bernie Sanders . Insg...