06.03.2020 ( vor 2 Stunden )

In Saarbrücken hat ein Anstieg des Saar-Pegels für Verkehrsprobleme gesorgt. Ausgelöst durch starken Regen in der Region sei die Saar am Donnerstagabend etwa einen Meter über den Normalpegel gestiegen, teilte die Polizei mit. Die am Fluss entlang laufende Autobahn A620 sei deshalb von einer Überschw