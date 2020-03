06.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Auf den griechischen Inseln und an der türkisch-griechischen Auf den griechischen Inseln und an der türkisch-griechischen Grenze spitzt sich die Lage zu. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat die EU nun davor gewarnt, Flüchtlinge aufzunehmen. Alle Infos im Newsblog. Nachdem bei Angriffen in Syrien türkische Soldaten ums Leben gekommen sind, will der türkisch 👓 Vollständige Meldung