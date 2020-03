06.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Zum 30-jährigen Jubiläum des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern vom 5. bis 10. Mai in Schwerin wird erstmals auch ein Darstellerpreis vergeben. Wie die Filmland MV gGmbH am Freitag in Schwerin mitteilte, stiftete die Lotto-Toto-Gesellschaft des Landes die mit 3500 Euro dotierte Auszeichnung.