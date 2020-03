06.03.2020 ( vor 19 Stunden )



An einer Umgehungsstraße in Baden-Württemberg findet ein Mann auf einer Wiese ein totes Baby. Das Neugeborene kam zu früh zur Welt. Die Polizei sucht nun nach der Mutter. Ein Spaziergänger hat in Baden-Württemberg auf einer Wiese ein totes Baby gefunden. Die Wiese befindet sich in der Nähe einer Umgehungsstraße, die zu einem Industriegebiet und in den Ort Welzheim führt. Der Mann entdeckte den... 👓 Vollständige Meldung