08.03.2020 ( vor 4 Stunden )

Am Internationalen Frauentag sind in Rostock nach Polizeiangaben 220 Menschen für Gleichstellung auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Wir wollen keine Rosen - sondern faire Löhne, Freiheit und Selbstbestimmung!" zogen sie am Sonntag vom Universitätsklinikum in der Schillingallee zum Doberaner P