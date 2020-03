09.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Wegen der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze wachsen die Spannungen zwischen Athen und Ankara. Kramp-Karrenbauer rechnet mit weiteren Länden in der " Koalition der Willigen ". Alle Infos im Newsblog. Nachdem bei Angriffen in Syrien türkische Soldaten ums Leben gekommen sind, will der türkische Präsident Recep Tayyip Edogan die Europäische Union zum Handeln in dem Konflikt be...