Nach dem Fund einer Babyleiche auf einer Wiese am Ortsrand von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist die Todesursache weiter unklar. Die Obduktion habe nicht eindeutig klären können, ob das Kind nach der Geburt am Leben gewesen sei oder nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Daher seien weitere rechts Nach dem Fund einer Babyleiche auf einer Wiese am Ortsrand von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist die Todesursache weiter unklar. Die Obduktion habe nicht eindeutig klären können, ob das Kind nach der Geburt am Leben gewesen sei oder nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Daher seien weitere rechts 👓 Vollständige Meldung