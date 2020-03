09.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Zwei Holzarbeiter haben in Hessen eine überraschende Entdeckung gemacht: Unter einem entwurzelten Baum befanden sich mehrere Kisten mit etlichen Waffen. Handgranaten, Pistolen, Sprengmittel: An einem entwurzelten Baum ist im Lahn-Dill-Kreis ein Waffendepot entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden zwei Männer bei Holzarbeiten bereits am Samstag in einem Waldstück bei Driedorf vier Kis...