Coronavirus – USA: Einreiseverbote aus Europa möglich

11.03.2020 ( vor 3 Stunden )



In Europa hält der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus unvermindert an. Aber auch in den USA breitet sich das Virus aus. Nun denkt man im Weißen Haus über Reiseverbote nach. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter deutlich an. Laut Zahlen der zust In Europa hält der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus unvermindert an. Aber auch in den USA breitet sich das Virus aus. Nun denkt man im Weißen Haus über Reiseverbote nach. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter deutlich an. Laut Zahlen der zust 👓 Vollständige Meldung