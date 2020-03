15.03.2020 ( vor 7 Stunden )

Inmitten der Corona- Krise stehen heute in Bayern die Kommunalwahlen an. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage. Und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4000 Wahlen sind in Summe fast 40 000 Mandate z