15.03.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Stichwahl wird nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern in einigen Fällen nötig sein, um Landrat, Bürgermeister oder OB zu bestimmen. Wann ist die Stichwahl 2020? Hier die Infos zu Termin und Datum.