15.03.2020 ( vor 2 Stunden )

In Niedersachsen stehen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronavirus- Krise bevor. Einheitliche bundesweite Regelungen für die auch in Niedersachsen anstehenden Schließungen weiterer Einrichtungen und das Ausweiten von Besuchsverboten sollten am Montag bekanntgegeben werden,