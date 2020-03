Tobias Krause Bitte teilen: Wer war am 06.03./07.03. im #KaterBlau - es gab einen Fall von #Corona #COVIDー19 #CoronavirusDe… https://t.co/6maZUWiq3n vor 3 Stunden Nino Brodin Coronavirus in Berlin: Infizierter feierte im "Kater Blau" https://t.co/Y8FgrbVGh0 via @morgenpost vor 6 Stunden Nunu Susu Coronavirus in Berlin: Infizierter feierte im "Kater Blau" https://t.co/8d6R3a0Wdl vor 8 Stunden PNR24 Corona Newsblog Berlin: Coronavirus in Berlin: Infizierter feierte im "Kater Blau" https://t.co/UCogibGkeC https://t.co/Gdu0YROrFX vor 8 Stunden