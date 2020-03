17.03.2020 ( vor 5 Tagen )



Wächst das Vertrauen in die Union durch den Ausbruch des Coronavirus? Eine neue Umfrage legt das nahe. Aber auch eine andere Partei gewinnt hinzu. In der Coronakrise haben die Unionsparteien auch im aktuellen Insa-"Meinungstrend" zugelegt. CDU und CSU gewannen zwei Prozentpunkte hinzu und kommen nun auf 28,5 Prozent, wie aus der in der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Erhebung hervorgeht. Sie s... 👓 Vollständige Meldung