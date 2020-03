Merkel appelliert an Vernunft: So kämpft Deutschland gegen das Virus Weltweit werden die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft. Auch in Deutschland werden angesichts ungezügelter Freiluftaktivitäten die Rufe nach...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • stern.de