17.03.2020 ( vor 4 Stunden )

Zur Eindämmung der Corona-Infektionen sind in Mecklenburg-Vorpommern in ersten Kommunen Spielplätze gesperrt worden. Wie Anett Seidel als Sprecherin der Stadt Neubrandenburg am Dienstag sagte, ist in der Vier-Tore-Stadt das Betreten von etwa 90 Spielplätzen untersagt. Dazu wurden Schilder angebracht