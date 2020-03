Quelle: DPA - vor 1 Tag



Kanzlerin Merkel appelliert in Coronakrise an Disziplin der 01:20 Berlin, 18.03.20: Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus und die Maßnahmen werden immer drastischer. Abgesehen von den jährlichen Neujahrsansprachen ist es das erste Mal in Merkels bald 15-jähriger Amtszeit, dass sich die Kanzlerin direkt in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung...